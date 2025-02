SP 5 “San Donato”, riapre al transito in entrambi i sensi di marcia tra Molinella e Baricella

Dopo un mese di lavori ha riaperto al transito in entrambi i sensi di marcia la strada provinciale SP5 “San Donato”, che al km 25+500, tra Molinella e Baricella, era regolata con un senso unico alternato per il crollo, lo scorso Natale, della corsia che per 100 metri costeggia il canale di bonifica Lorgana.

I lavori di consolidamento, condivisi con il Consorzio di Bonifica sul cui argine è posizionata la strada in quel tratto, sono stati preceduti e coordinati con il rifacimento dei fossi di confine con i campi, che non consentivano il completo drenaggio delle acque.

Viste le condizioni meteo attuali, la riasfaltatura definitiva sarà effettuata nelle prossime settimane.