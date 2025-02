Sicurezza a Sassuolo, Capezzera (FI): “Preoccupazione per gli episodi di violenza crescente”

“Negli ultimi mesi, la nostra comunità è stata scossa da una serie di episodi di violenza che, pur non essendo caratterizzati da gesti eclatanti, stanno generando una crescente preoccupazione tra i cittadini”, dichiara Davide Capezzera – Capogruppo Forza Italia a Sassuolo al Centro.

“Quanto accaduto il pomeriggio scorso, quando una donna è stata brutalmente aggredita mentre percorreva in bicicletta la zona tra Piazza Martiri Partigiani e via Cavallotti, è l’ultimo di una lunga serie di atti che sembrano essere privi di motivazioni chiare e che lasciano un senso di insicurezza tra chi vive e lavora in città.

Il gesto inspiegabile, che ha visto la donna colpita con un calcio in faccia senza apparente ragione, non è solo un fatto di cronaca locale, ma un segnale inquietante che ci invita a riflettere sulla sicurezza nelle nostre strade.

È necessario che l’amministrazione comunale faccia luce su questi atti di violenza, senza tralasciare nessun dettaglio, e intervenga tempestivamente per far sentire protetta la nostra città sia nelle aree periferiche, sia in quelle periferiche.



In qualità di capogruppo di Forza Italia – prosegue Capezzera – esprimo la mia preoccupazione per la crescente insicurezza che questi episodi stanno alimentando. I cittadini hanno il diritto di sentirsi al sicuro nelle proprie case, sulle strade e nei luoghi di ritrovo quotidiani. È essenziale che la polizia municipale intensifichi i controlli nelle zone più a rischio e se necessario prevedere l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza.

Ma la sicurezza non si limita solo ad azioni di polizia. Occorre un impegno concreto per migliorare il benessere dei cittadini, attraverso iniziative di supporto sociale e l’attenzione verso coloro che potrebbero trovarsi in difficoltà. La violenza, anche in forme apparentemente minori, è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare.

Invito pertanto il sindaco e la giunta a mettere in campo tutte le risorse necessarie affinché si possa fermare questa spirale di violenza, restituendo alla nostra città il senso di sicurezza che ogni abitante merita” conclude il Capogruppo Forza Italia a Sassuolo al Centro.