Sabato a Concordia commemorazione dei fatti resistenziali del febbraio 1945

La Sezione ANPI di Concordia, insieme al Comune di Concordia, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, ha organizzato per sabato 15 febbraio alle ore 10:30 all’esterno del Cimitero Monumentale di Concordia, una significativa commemorazione per ricordare i fatti resistenziali avvenuti a Concordia nel febbraio del 1945.

La cerimonia intende ricordare importanti episodi accaduti a Concordia e che hanno segnato profondamente la Resistenza nella bassa modenese, tra cui la manifestazione organizzata dai Gruppi di Difesa della Donna il 9 febbraio, l’attacco partigiano, noto come “Battaglia di Concordia”, del 23 e 24 febbraio al presidio della Brigata Nera “Pappalardo” situato presso le scuole elementari, e la rappresaglia fascista del 25 febbraio, che portò alla caduta dei partigiani Migliorino Frati e Realino Silvestri, oltre al civile Duilio Borellini.

Interverranno alla cerimonia il Vicepresidente Nazionale Vicario dell’ANPI Carlo Ghezzi, la sindaca di Concordia Marika Menozzi, il presidente della sezione ANPI di Concordia Mattia Golinelli e, in rappresentanza dei familiari delle vittime, Andrea Lugli, nipote del caduto Migliorino Frati.

Saranno presenti anche due classi terze della scuola secondaria di primo grado “Barbato Zanoni” di Concordia, che parteciperanno attivamente all’evento.

Al termine della commemorazione, una delegazione si sposterà in Largo Giardino Tanferri per deporre un omaggio floreale presso la stele che ricorda la Battaglia di Concordia.