Cavalcaferrovia di Casteldebole, da lunedì 17 febbraio modifiche alla viabilità a seguito di alcuni cedimenti alla struttura

A seguito dell’aggravamento di alcune lesioni e agli eventi meteo dello scorso 19 ottobre, sono state eseguite nei mesi scorsi delle verifiche strutturali sul cavalcaferrovia di Casteldebole.

I risultati scaturiti al termine dei controlli hanno rilevato alcuni cedimenti dalla parte della scarpata Sud a seguito dei quali, lungo la corsia ciclabile direzione viale Salvemini da via Olmetola, si sono create delle fessure del manto stradale di tipo longitudinale.

Pertanto, da lunedì 17 febbraio, si rende necessario, per ragioni di sicurezza, istituire temporaneamente un senso unico di circolazione, con direzione da viale Salvemini verso le vie Landi e Vaccaro, vietando di fatto il flusso veicolare in movimento nella direzione opposta.

Per quanto riguarda il traffico ciclabile, attualmente previsto lungo corsie dedicate e realizzate a fianco della carreggiata stradale esistente, nel nuovo assetto a senso unico, le biciclette che da via Salvemini si dirigono verso l’incrocio con le vie Landi e Vaccaro percorreranno la nuova corsia di marcia a senso unico unitamente agli altri veicoli e non in sede dedicata come avviene attualmente. Invece, la circolazione ciclabile sulla via Casteldebole, in direzione opposta, avverrà su di una corsia dedicata costruita appositamente a fianco della corsia di marcia, spostata rispetto a quella esistente, adiacente alla scarpata del cavalcaferrovia.