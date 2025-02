Il grande ciclismo sta per tornare: la Polizia Stradale di Bologna scalda i motori simulando le scorte in Autodromo

Con l’inizio del nuovo anno, il Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna ha dato avvio a un ciclo di giornate di formazione, rivolte al personale della Polizia Stradale, in materia di scorte alle gare ciclistiche.

Si tratta di incontri organizzati per l’aggiornamento professionale degli operatori di Polizia Stradale che saranno impiegati per l’effettuazione del servizio di scorta nelle gare ciclistiche che avranno luogo, a partire dalla prossima primavera, su tutto il territorio regionale.

Gli incontri sono tenuti, in qualità di docenti e istruttori, da personale, già appartenuto ai ruoli della Polizia Stradale, di comprovata professionalità e lunga esperienza in materia di servizi scorte per le gare ciclistiche, con la collaborazione di un rappresentante della Commissione Sicurezza Gare del Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana.

L’aggiornamento professionale prevede una parte teorica ed una parte pratica su strada.

L’aspetto teorico è dedicato all’illustrazione delle norme che regolano lo svolgimento delle gare ciclistiche e i relativi servizi di scorta, mentre la parte pratica è finalizzata a far acquisire al personale la tecnica e il posizionamento migliori alla guida sia delle auto sia delle moto impiegate nel servizio di scorta.

La seduta di aggiornamento di carattere pratico vede la simulazione di fasi di gare ciclistiche lungo i tracciati degli autodromi di Imola, Modena e Varano de’ Melegari, gentilmente posti a disposizione dalle rispettive direzioni, con la partecipazione anche di “veri ciclisti” appartenenti a locali società sportive dilettantistiche resesi disponibili.

Il progetto ha l’obiettivo di implementare la professionalità del personale della Polizia Stradale impegnato nei servizi di scorta, così da assicurare livelli massimi di sicurezza nello svolgimento delle gare ciclistiche su strada.