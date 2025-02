Cinque esche potenzialmente avvelenate rinvenute in aperta campagna a Casalgrande

Hanno agito nella mattina di martedì 11 febbraio i Carabinieri Forestali del Nucleo di Scandiano, supportati dall’Unità Cinofila Antiveleno di Bosco di Corniglio, immediatamente intervenuti per la ricerca di bocconi avvelenati nell’area in località San Donnino di Liguria in territorio del comune di Casalgrande, dopo la morte per sospetto avvelenamento, avvenuta nei giorni scorsi, di due cani avventuratisi nei dintorni di via Spalletti.

Dopo l’attenta verifica dell’area i militari, guidati dal cane antiveleno Freddy, il pastore tedesco di quasi 4 anni impiegato nel controllo, hanno bonificato il sito rinvenendo cinque uova evidentemente manomesse ad arte: un sottile strato di cera steso a chiusura del minuscolo foro praticato sul guscio lascia infatti intendere che il responsabile del crudele gesto possa essere riuscito ad introdurre all’interno delle uova, impiegando una siringa, la sostanza tossica al momento ignota. Tra le uova rinvenute, alcune sono fortunatamente risultate ancora parzialmente integre, mentre altre, con il guscio ormai ridotto in frammenti, sono presumibilmente state aperte da animali selvatici o domestici che si sono nutriti dal loro contenuto.

Solo le analisi delle uova ancora parzialmente intatte, raccolte e conferite dai militari al Servizio Sanitario Veterinario dell’AUSL di Scandiano per il previsto esame tossicologico da parte dell’Istituto Zooprofilattico, consentiranno di individuare con esattezza la presenza di sostanze nocive. Tuttavia i segni di manomissione lasciano pochi dubbi sul crudele intento del loro autore. La dispersione di esche e bocconi avvelenati rappresenta una pratica illegale in quanto non solo espone a un grave rischio gli animali che potrebbero nutrirsene, fino ad ucciderli, ma comporta la dispersione nell’ambiente di sostanze tossiche e pericolose per l’uomo e per l’intero ecosistema.

Prosegue il monitoraggio attento della situazione da parte dei Carabinieri Forestali, in collaborazione con gli altri enti coinvolti.