Campogalliano: al Museo della bilancia letture e scoperte con le storie De “L’altra biblioteca”

La mostra “L’altra biblioteca” del Museo della Bilancia di Campogalliano si arricchisce di nuove proposte dedicate ai più piccoli. Da domenica 16 febbraio gli esperti di Equilibri portano al Museo “Le storie” de “L’altra biblioteca”, letture, attività e scoperte, ogni volta su un argomento diverso.

Quattro appuntamenti, sempre di domenica, divisi in due minirassegne: “Storie da ascoltare, scienze da provare” è rivolta a bambine e bambini dai 7 ai 10 anni ed è in calendario per il 16 febbraio e il 13 aprile, per i più piccoli (3-6 anni) il 15 marzo e il 10 maggio c’è “Piccole storie per sapere e per sognare”.

Gli appuntamenti si terranno al Museo della Bilancia a partire dalle 16 e dureranno circa un’ora, al termine è possibile fermarsi per visitare le postazioni della mostra o rilassarsi nell’angolo morbido, scegliendo tra i tanti libri per ragazzi presenti a scaffale.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito, per partecipare è consigliata la prenotazione, mandando una mail a mostre@museodellabilancia.it o telefonando allo 059-527133.

L’iniziativa fa parte del progetto “L’altra biblioteca”, sostenuto da Fondazione di Modena nell’ambito del bando Richieste Libere 2024.