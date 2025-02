Arrestato nel reggiano un 22enne ritenuto responsabile di tentato omicidio

Già gravato dal divieto di avvicinamento alla madre, con applicazione del braccialetto elettronico, intorno alle 5:00 di mattina del 9 febbraio scorso, a Fazzano di Correggio, alla guida del proprio furgone cassonato speronava più volte l’autovettura condotta dalla ex fidanzata, con a bordo altre tre persone, costringendola a fermarsi. Nella circostanza il giovane si avvicinava all’autovettura armato di due martelli ed un coltello (della lunghezza di 30 cm di cui 20 di lama) trattenuto dalla cinta dei pantaloni, aggredendo uno dei tre passeggeri, attuale fidanzato della donna, procurandogli lesioni giudicate guaribili dai sanitari dell’ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia in 40 giorni. La conducente e gli altri due passeggeri, invece, riportavano lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 7 giorni.

A seguito delle denunce presentate dalle vittime presso la sezione operativa radiomobile della Compagnia carabinieri di Reggio Emilia, venivano svolte meticolose e approfondite indagini che hanno portato a denunciare alla Procura di Reggio Emilia un 22enne residente in un comune della bassa reggiana, chiamato a rispondere dei reati di tentato omicidio, atti persecutori, danneggiamento, porto di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali. La Procura della Repubblica preso il Tribunale di Reggio Emilia, condividendo con le risultanze investigative dei militari della Compagnia di Reggio Emilia ha ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia l’applicazione nei confronti dell’indagato della custodia cautelare in carcere.

Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione operativa e radiomobile di Reggio Emilia, ricevuta l’ordinanza vi davano esecuzione rintracciando ed arrestando il ragazzo, ristretto al termine delle formalità di rito in carcere a disposizione della Procura reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.