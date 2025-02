Vignola, sabato 15 febbraio si commemora l’Eccidio di Pratomaggiore

Sabato 15 febbraio, a Vignola, è in programma la Commemorazione dell’Eccidio di Pratomaggiore, a 80 anni di distanza da quei tragici accadimenti. Come da tradizione, sono stati invitati a partecipare alunni e insegnanti delle classi quinte delle scuole primarie del territorio. Alle ore 10.00 è previsto il ritrovo presso il Monumento che ricorda l’eccidio degli otto partigiani, in piazza Caduti di Pratomaggiore, in località Bettolino. Le note della Corpo bandistico di Marano accompagneranno la deposizione della corona al cippo dei caduti, alla presenza delle autorità cittadine e delle associazioni partigiane e combattentistiche. Sono previsti gli interventi della sindaca di Vignola Emilia Muratori, del presidente del Direttivo provinciale ANPI Modena Vanni Bulgarelli e di Fabio Cuoghi di ANPI Vignola.

L’eccidio avvenne il 12 febbraio del 1945: come rappresaglia per l’uccisione di un ufficiale tedesco, le truppe naziste, coadiuvate da componenti della Brigata Nera, prelevarono otto prigionieri partigiani dalle carceri di Modena e li portarono a Pratomaggiore dove furono impiccati ai margini della strada principale. I loro corpi rimasero drammaticamente appesi alla trave di legno gettata tra i rami di due olmi, per due giorni consecutivi, perché i tedeschi ne impedivano la rimozione a scopo dimostrativo e intimidatorio. I partigiani impiccati erano Giovanni Caminati (42 anni), Danilo Grana (20 anni), Lino Bertarini (24 anni), Franco Nasi (19 anni), Italo Donini (19 anni), Secondo Venturi (21 anni), Menotti Nicoletti (22 anni) e Omero Lancellotti (19 anni).

Com’è noto, da poche settimane è arrivata a conclusione la ricerca storico-filologica sui tronchi rinvenuti nei magazzini comunali effettuata dallo studioso Alberto Stefani su richiesta di Anpi Vignola, in accordo con l’Amministrazione e l’associazione culturale Mezaluna. Gli esiti ci consegnano una ragionevole certezza che quelli siano i resti dei due alberi che sostenevano la pertica a cui i nazisti impiccarono i martiri partigiani, a Pratomaggiore. Se ne parlerà venerdì 21 febbraio, nella Sala consiliare del Municipio, alle ore 20.30, in un incontro pubblico nel corso del quale verrà presentato il Comitato che si occuperà del restauro dei due tronchi e delle iniziative in occasione dell’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale.

Entrambi gli eventi sono organizzati dall’Amministrazione comunale di Vignola, in collaborazione con l’Istituto storico di Modena, l’Anpi, il Gruppo di documentazione Mezaluna, l’Università della terza età Natalia Ginzburg, Auser, il Centro sociale Età Libera, lo Spi-Cgil, l’associazione Eko, il Cammino dell’Unione, l’associazione Piazzetta Giovanni Migliori, il Gruppo di studio Villa Martuzzi, Olimpia Vignola, Giù in piscina, Pro Loco Vignola e gli istituti scolastici del territorio. “Siamo particolarmente soddisfatti – conclude l’assessora alla Cultura del Comune di Vignola Daniela Fatatis – che in occasione dell’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale e di alcuni avvenimenti cruciali sul nostro territorio così tante associazioni ed enti abbiamo voluto mettersi in rete per creare un calendario condiviso di eventi e celebrazioni”.