Pallavolo femminile: vittoria del CUS MO.RE nella prima partita dei Campionati Nazionali Universitari a Trento

Oggi, 11 febbraio, il CUS Mo.Re ha ottenuto una netta vittoria contro il CUS Trento con il punteggio di 3-0 (25-14, 25-6, 25-12) nella prima partita dei Campionati Nazionali Universitari di Pallavolo Femminile. Il divario tecnico tra le due squadre è stato evidente fin dalle prime battute, con il CUS Mo.Re che ha dominato l’incontro, chiudendo la gara in poco più di un’ora senza particolari difficoltà.

La squadra, che rappresenta l’Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore), è composta da studentesse-atlete provenienti da diverse società sportive di Modena, Reggio Emilia e provincia, tutte impegnate in campionati nazionali. Un sentito ringraziamento va alle società che hanno permesso alle ragazze di partecipare a questa competizione, dimostrando un grande spirito di collaborazione.

Molte di queste atlete fanno parte anche del programma Unimore Sport Excellence, che supporta l’eccellenza sportiva degli studenti universitari, consentendo loro di combinare impegno accademico e sportivo in maniera efficace.

Con questa vittoria, il CUS Mo.Re si prepara per il prossimo impegno casalingo, che si terrà al Pala Cus di Modena il 18 marzo contro il CUS Udine. In palio c’è l’accesso tra le 12 squadre che si sfideranno alle finali nazionali di Ancona, dal 24 maggio al 1 giugno 2025.

La squadra ha saputo esprimere un gioco brillante, caratterizzato da determinazione e spirito di gruppo. Il prossimo obiettivo è continuare su questa strada per conquistare un posto tra le migliori d’Italia.