Giovane muore travolto da due tir sulla A14 in provincia di Bologna

Un giovane di 29 anni residente in provincia di Ancona è morto la scorsa notte a Bologna, travolto da due mezzi pesanti sulla carreggiata Sud della A14 all’altezza di San Lazzaro.

Da una prima ricostruzione della Polstrada, il giovane avrebbe accusato un malessere mentre viaggiava in auto insieme al padre. La vettura ha accostato sulla corsia di emergenza ma, poco dopo essere sceso dal lato passeggero, per cause ancora da chiarire il 29enne è stato investito sulla seconda corsia di marcia da due autotreni.

Il padre sotto choc ha allertato subito i soccorsi ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare.