Aumenti tariffe autobus e sosta a Bologna, CNA assolutamente contraria

“La CNA giudica molto negativamente l’aumento delle tariffe per il bus e le strisce blu della sosta. In un momento delicatissimo per la città: con cantieri che vengono aperti praticamente in tutti i quartieri, in una città che solo pochi mesi fa ha dovuto subìre una delle alluvioni più devastanti degli ultimi anni, questi aumenti possono mettere definitivamente in ginocchio tanti esercizi commerciali e laboratori artigiani che hanno faticosamente resistito fino ad oggi. Peraltro sono aumenti decisamente superiori all’adeguamento Istat”. E’ il commento di Claudio Pazzaglia, Direttore Generale CNA Bologna.

“Capiamo le esigenze di bilancio del Comune – prosegue Claudio Pazzaglia – ma in vista dell’arrivo del tram, ci sembra davvero poco incentivante per l’utilizzo del mezzo pubblico un aumento delle tariffe degli autobus, anche più del doppio”.

“Un’altra mazzata per le imprese – conclude Claudio Pazzaglia – sarà l’aumento delle tariffe della sosta, anche fino al 60% in più. Una mazzata che colpirà le imprese di prossimità, quelle i cui clienti parcheggiano appunto negli spazi con le strisce blu. Certamente non colpiranno i grandi centri commerciali dove il parcheggio è gratuito. Per le imprese del centro gli aumenti della sosta si assommano poi ai recenti aumenti delle tariffe dei dehors. Crediamo che prima di applicare questi aumenti, il Comune dovrebbe incontrare associazioni e imprese, per ascoltare la loro opinione. E se il problema sono i mancati finanziamenti dal Governo, sarebbe meglio organizzare un’azione congiunta degli enti locali con le associazioni per sollecitare il Governo, anziché punire le imprese e i cittadini bolognesi”.