Rio Saliceto, tentato furto al supermercato: ladri in fuga all’arrivo dei Carabinieri

Poco dopo le 00:30, i Carabinieri di Reggiolo sono intervenuti in via Martiri di Rio Saliceto a seguito di una segnalazione da parte di un istituto di vigilanza privata, che aveva rilevato l’attivazione dell’allarme per un furto in atto al Conad. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che ignoti malviventi, dopo aver forzato la maniglia della porta antipanico situata sul lato anteriore, si erano introdotti all’interno del locale. Successivamente, utilizzando una fune agganciata a un veicolo, hanno tentato di sradicare la cassaforte, senza però riuscirci.

L’arrivo tempestivo dei Carabinieri ha costretto i ladri alla fuga prima di poter portare a termine il colpo. Durante il tentativo di furto, sono stati riportati danni al punto informazioni, dove era collocata la cassaforte. Sul caso sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Reggiolo che hanno curato il primo intervento unitamente ai carabinieri di Campagnola Emilia competenti per territorio. Le ricerche delle responsabilità, avviate immediatamente nell’area circostante, non hanno al momento consentito di intercettarli.