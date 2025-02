In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, Unimore organizza alcuni eventi per promuovere la parità di genere nell’istruzione universitaria e nella ricerca e stimolare una visione critica sui pregiudizi e gli stereotipi di genere nel mondo scientifico.

A livello globale, un significativo divario di genere persiste nel corso degli anni a tutti i livelli delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM). Le donne, anche se hanno compiuto enormi progressi verso una maggiore partecipazione all’istruzione superiore, sono ancora sottorappresentate in questi campi, trovandosi spesso ad affrontare stereotipi culturali impliciti o espliciti che di fatto limitano il loro accesso alle carriere scientifiche. Inoltre, possono essere esposte a discriminazioni o pregiudizi che limitano le loro opportunità di apprendimento e sviluppo delle competenze. Servono azioni concrete e programmi di mentoring che possano ispirare le ragazze a intraprendere questo percorso e contrastare l’idea che femminile e abile nelle scienze siano caratteristiche incompatibili.

“L’Università di Modena e Reggio Emilia – afferma la Delegata di Unimore alle Pari Opportunità prof.ssa Tindara Addabbo – vuole essere parte attiva nei territori perché si abbattano le barriere che impediscono alle ragazze di intraprendere percorsi formativi volti a entrare anche nelle aree STEM dove attualmente sono ancora fortemente sottorappresentate”.

Le iniziative, promosse dal Dipartimento di Scienze della Vita e dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, si terranno a Modena.

La prima iniziativa, che si terrà martedì 11 Febbraio 2025 alle 09.00 presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (via Campi, 103), affronterà il tema “Accelerating Equity in Science” e vuole essere non solo un momento di riflessione, ma anche lo spunto per stabilire una rete attiva di donne e uomini atta al superamento delle barriere all’uguaglianza nella scienza. L’evento sarà aperto dal Direttore del Dipartimento prof. Mauro Soldati, per poi proseguire con brevi interventi sul tema “Accelerating Equity in Science” delle prof.sse Erika Ferrari e Francesca Parenti e della dott.ssa Monica Vaccari Referente delle Pari Opportunità del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

La seconda iniziativa sarà la proiezione del film “Il teorema di Margherita”, attesa giovedì 13 febbraio alle ore 15.30 presso la Sala Cinema Aula B0.4 del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali (largo Sant’Eufemia, 19), e vedrà l’introduzione del prof. Giovanni Zini, Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, e della prof.ssa Chiara De Fabritiis, Coordinatrice del Comitato Diversità, Equità, Inclusione del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche. L’ingresso è gratuito e rivolto agli studenti ed al personale di Unimore.

La terza iniziativa sarà una mattinata dal titolo “Costruiamo un futuro inclusivo nella ricerca”, che si terrà venerdì 14 febbraio 2025 alle ore 9.00 in Aula 1.3 (via Campi, 103), e vedrà ricercatrici e neolaureate, impegnate nella ricerca Agro-Alimentare, Biologica, Biotecnologica e Farmaceutica, incontrare gli studenti delle Scuole Superiori di Modena ai quali illustreranno le attività di studio e ricerche che vengono condotte nei laboratori. L’appuntamento sarà aperto dai saluti della prof.ssa Lorena Rebecchi, Direttrice del Dipartimento di Scienze della Vita.

Tutti gli appuntamenti costituiscono un’occasione in particolare per le ragazze che non hanno ancora scelto il loro futuro universitario e professionale.

I programmi completi delle iniziative sono consultabili sul sito https://www.850.unimore.it/