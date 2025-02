Formigine: contributi per il superamento delle barriere architettoniche

C’è tempo fino al primo marzo per presentare domanda di contributo per il superamento delle barriere architettoniche in ambito edilizio. Tutta la modulistica si trova sul sito Internet del Comune di Formigine, alla voce servizi, catasto e urbanistica.

Le domande dovranno riguardare opere non ancora realizzate su edifici esistenti alla data dell’11/08/1989 e non ristrutturate dopo la medesima data.

Possono accedere al contributo le persone con disabilità certificata che risiedono nell’immobile interessato o chi ne eserciti la potestà o tutela; il condominio dello stabile dove risiede la persona disabile, tramite l’amministratore di condominio, nel caso si faccia carico delle spese per i lavori richiesti; i direttori delle strutture socio-sanitarie ove abbia residenza la persona interessata.

Le richieste, in carta da bollo del valore di 16 euro, debbono essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Formigine (Via Unità d’Italia 26) o inviate tramite pec all’indirizzo area3@cert.comune.formigine.mo.it o ancora via e-mail all’indirizzo patrimonio@comune.formigine.mo.it.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sarà pubblicato l’elenco dei potenziali beneficiari. Sarà poi la Regione Emilia-Romagna a provvedere alla ripartizione dei fondi disponibili. Le domande ammesse, ma non soddisfatte per insufficienza di fondi, rimarranno comunque valide per gli anni successivi.

Per maggiori informazioni, è possibile scrivere a: patrimonio@comune.formigine.mo.it.