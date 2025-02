Agenzia delle dogane e dei Monopoli, la riforma territoriale parte da Emilia Romagna e Marche

Il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, ha incontrato oggi a Bologna funzionari e dirigenti della Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche, individuata come “Struttura pilota” per la sperimentazione della Riforma degli uffici territoriali in quanto Unità interregionale che sovraintende a un territorio molto articolato in termini logistici.

Lo scorso 31 gennaio, infatti, ha preso il via proprio in questa Direzione la graduale attuazione delle modifiche organizzative previste dalla Riforma e quest’iter tecnico-amministrativo si concluderà entro il prossimo 30 aprile. La sperimentazione operativa avverrà, poi, grazie all’utilizzo di un’innovativa piattaforma tecnologica dal 1° maggio.

Le Regioni Emilia-Romagna e Marche hanno una posizione strategica nel panorama nazionale delle Dogane. I porti, le aree logistiche, ma anche le infrastrutture ferroviarie e stradali, sono snodi fondamentali per collegare il nostro Paese al resto dell’Europa e del mondo.

“La Riforma valorizza il ruolo delle Direzioni territoriali e le specificità dei singoli territori. In particolare, Bologna, con il suo interporto e l’aeroporto “Guglielmo Marconi”, ci dimostra, col suo traffico merci e passeggeri, che il volume di scambi è in continua crescita” ha spiegato il direttore Alesse.

Allo stesso modo, il porto di Ancona, con milioni di tonnellate di merci movimentate all’anno, è il primo scalo dell’Adriatico centrale e rappresenta un hub essenziale per i collegamenti con il Mediterraneo orientale. “Ovviamente, per essere più performanti, abbiamo il dovere di investire ancora di più nelle risorse umane. Molti concorsi sono stati portati a termine, altri sono in corso, come quello relativo ai 461 assistenti amministrativi tributari e quello bandito, venerdì scorso, che serve a individuare 39 alte professionalità tecniche di terza Area per rafforzare, in tempi di intelligenza artificiale, le capacità dell’Agenzia in materia di analisi dei dati, della gestione dei rischi e della digitalizzazione dei processi. Ci servono matematici, statistici, informatici e fisici” ha spiegato Alesse.

In tale contesto, è stato anche pubblicato il nuovo bando per Posizioni di elevata responsabilità per tutto il territorio, che prevede un aumento del 36% di tali posizioni, che passeranno da 165 a 226 per rafforzare l’operatività di tutti gli Uffici. “Sta per nascere una nuova Agenzia. La nostra Amministrazione gioca un ruolo determinante nella tutela degli interessi economici del Paese, nel contrasto al fenomeno delle frodi e nel presidio della legalità nel commercio internazionale. Siamo tutti chiamati a lavorare con grande professionalità e passione al servizio esclusivo dello Stato” ha concluso Alesse, che nella giornata di domani farà un sopralluogo presso il Laboratorio chimico del territorio e incontrerà il personale che vi lavora.