Correggio, insegue e aggredisce l’ex e il nuovo fidanzato: indagini dei Carabinieri

Nella prima mattina di oggi, intorno alle ore 5, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti in via Tosi nel Comune di Correggio, per un grave episodio di aggressione subito da una coppia. Un giovane di 22 anni, alla guida di un furgone, ha inseguito e tamponato più volte l’auto sulla quale viaggiava la sua ex fidanzata, 21enne, insieme all’attuale compagno di 25 anni, fino a costringerli a schiantarsi contro il cancello di un’abitazione.

Bloccata l’auto, l’aggressore è sceso dal mezzo e, armato di coltello e martello, si è scagliato contro la coppia, ferendoli prima di darsi alla fuga. I due giovani sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, ma le loro condizioni fortunatamente non sono gravi. Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri reggiani, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci.