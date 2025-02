Lite stradale a Quattro Castella, due feriti

Intorno alle ore 00:30, i Carabinieri di Quattro Castella sono intervenuti in via Turati a seguito di una lite tra utenti della strada. Sul posto è stato accertato che due uomini, entrambi 40enni residenti a Quattro Castella, si erano aggrediti reciprocamente per futili motivi, provocandosi lesioni alla testa con un manganello chiudibile in ferro, utilizzato da entrambi durante lo scontro.

L’arma impropria è stata sequestrata. I due coinvolti sono stati accompagnati al Pronto Soccorso di Reggio Emilia per le cure del caso, riportando lesioni non gravi. Sono in corso accertamenti e indagini da parte dei Carabinieri di Quattro Castella per chiarire le rispettive responsabilità nell’accaduto.