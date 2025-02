Torna a grande richiesta a Gattatico Federico Benuzzi

Domenica 9 febbraio alle ore 16.30 andrà in scena il secondo spettacolo in programma, torna a grandissima richiesta il mitico Federico Benuzzi: un giocoliere, un clown, un insegnante di fisica che si diverte a fare il giocoliere spiegando i suoi numeri, Federico Benuzzi è tutte queste cose, dire che è una persona in gamba sarebbe riduttivo. Ci presenta il suo ultimo spettacolo, proprio dal titolo “Lo spettacolo degli Spettacoli” divertente e appassionante, pensato ideato per ragazzi dai 6 anni in su, ma che in verità coinvolge tutte le età.

Lo Spettacolo degli Spettacoli è una lezione-spettacolo rivolta a tutti, ma pensata principalmente per la fascia d’età 6 – 13 dura un’ora più il tempo per il confronto con il pubblico. Parentesi, quest’ultima, irrinunciabile!

Appuntamento presso il Centro Polivalente a Praticello di Gattatico in Via Cicalini, 14

BIGLIETTERIA aperta dalle 17.00 alle 19.00 il martedì e il giovedì – Cell. 349/6668598 – Tel. 0522/678070 – www.polivalentegattatico.it – info@polivalentegattatico.it