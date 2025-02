Lavori sul Ponte di Veggia quest’estate: prevista la chiusura completa dal 15 giugno al 6 settembre

Oggi, venerdì 7 febbraio, presso il Comune di Sassuolo si è tenuto un incontro organizzativo di coordinamento per stabilire il cronoprogramma dei lavori sul ponte di Veggia che entreranno nella parte più importante nei prossimi mesi.

Per il Comune di Casalgrande erano presenti il Sindaco Giuseppe Daviddi e il Responsabile dell’Ufficio Lavori pubblici, architetto Salvatore D’Amico.

Al termine del meeting tra gli amministratori del Comune di Sassuolo, quelli di Casalgrande e i tecnici dell’impresa che dovrà eseguire i lavori, si è stabilita la chiusura completa del ponte dal 15 giugno 2025 al 6 settembre 2025.

Nel mese di marzo, non appena l’Agenzia della Mobilità di Modena e quella di Reggio Emilia, unitamente a Fer lo comunicheranno alle Amministrazioni interessate, verranno trasmesse alla cittadinanza, in modo puntuale e tempestivo, tutte le modifiche (orari e tratti di percorrenza) relative al trasporto pubblico che si renderanno necessarie per il periodo di chiusura di quel tratto di strada, necessario per poter completare i lavori di ristrutturazione degli archi e del rifacimento completo dell’impalcato.

“Come Amministrazione siamo perfettamente consapevoli del grosso disagio che verrà arrecato alla cittadinanza – ha affermato il Sindaco di Casalgrande Daviddi -, trattandosi di un’arteria strategica sia per il trasporto pubblico che per quello privato, non ultimo quello merci. E’ per questo che è stata mia premura rimarcare in modo preciso che quei lavori non dovranno assolutamente andare oltre il termine stabilito”.

“Sappiamo che il comparto che verrà maggiormente colpito sarà quello degli esercenti della frazione di Veggia – ha concluso il Primo Cittadino -. A loro va tutto il nostro supporto e l’Amministrazione è a disposizione per qualsiasi esigenza dovesse emergere”.