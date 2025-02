Digitale Facile, i nuovi corsi dell’Unione Terre di Castelli

Vuoi iscriverti a SPID? Non sai come funziona il Fascicolo sanitario? Non sai usare il computer o lo smartphone? Hai problemi con la posta elettronica? Vuoi cercare lavoro su internet ma non sai come fare? A febbraio ripartono i corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli realizzati nell’ambito del progetto “Digitale Facile Emilia-Romagna” promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito della misura 1.7.2 del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I corsi si terranno presso i 5 punti di facilitazione digitale dell’Unione Terre di Castelli presenti nei comuni di Castelnuovo Rangone, Guiglia, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, e consentiranno ai partecipanti di imparare ed approfondire diversi temi tra cui capire il computer, conoscere internet, la posta elettronica, lo smartphone, ed imparare ad utilizzare i servizi pubblici come Spid e PagoPa.

Non occorrono pre-requisiti per partecipare né di età né di preparazione culturale. Ogni corso prevede una parte teorica e una pratica e si possono seguire uno o più corsi. I corsi sono gratuiti, ma è gradita l’iscrizione (sul sito Affluences https://affluences.com/digitale-facile-unione-terre-di- castelli/reservation) via mail scrivendo all’indirizzo digitalefacileterredicastelli@labaperti.it oppure telefonando o scrivendo via Whatsapp ai seguenti numeri: per i corsi di Vignola e Guiglia 375 900 8840 (facilitatore digitale Piergiorgio Greco), per Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro e Spilamberto 324 788 9432 (facilitatore digitale Ryan Eliyadurage).

Il primo Comune a partire sarà Savignano sul Panaro venerdì 14 febbraio, seguito da Castelnuovo Rangone (17 febbraio), Spilamberto (19 febbraio), Vignola (20 febbraio) e Guiglia (26 febbraio).

Nei Comuni di Vignola e Guiglia si terrà un evento di presentazione prima dell’inizio dei corsi: a Vignola è previsto per martedì 18 febbraio 2025 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 presso la sala conferenze della Biblioteca Francesco Selmi mentre a Guiglia si terrà mercoledì 19 febbraio 2025 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la sala degli Scolopi del Castello.