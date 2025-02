Villa Minozzo, prosegue senza soste il programma dei lavori pubblici nel capoluogo e nelle altre località del comune

“Prosegue senza soste il programma dei lavori pubblici finalizzato a migliorare i servizi e le infrastrutture locali e, in definitiva, la qualità della vita dei villaminozzesi”: così il sindaco Elio Ivo Sassi fa il punto della situazione sulle opere in corso e sui cantieri che apriranno prossimamente.

“Con particolare riferimento al capoluogo – spiega il primo cittadino – continuano i lavori per la realizzazione della casa della comunità, con titolarità dell’Ausl su terreno del Comune, che tra alcuni decenni potrà acquisirne la piena proprietà. L’investimento ammonta a un milione di euro, derivanti da fondi del ministero della Salute. È invece completamente finanziato dall’Amministrazione comunale, per la cifra di 55 mila euro, l’intervento di riqualificazione dell’arredo urbano, in prossimità delle scuole, in via Fontanavecchia, con la creazione, a breve, di un’area dedicata al trasporto scolastico degli alunni dell’infanzia e della primaria, con pensilina, aiuola e marciapiedi, non distante dall’attuale ‘fermata’ degli scuolabus di piazza del Volontariato, al fine di ottimizzare l’uso del servizio”.

Sempre a Villa inizieranno “le opere di ammodernamento e di ampliamento dei locali dell’asilo nido comunale – aggiunge Sassi – per un importo di quasi 340 mila euro, derivanti da fondi del ministero dell’Istruzione, con il nostro cofinanziamento. I bambini sono ora ospitati nell’ex asilo parrocchiale, di proprietà della Croce verde, in comodato d’uso oneroso per il Comune, con rimborso parziale delle spese delle utenze. È inoltre in partenza l’installazione, nell’area del mercato settimanale, di colonnine per la fornitura di energia elettrica ad utilizzo delle attività commerciali ambulanti, ma non solo. In alcune di queste sarà anche possibile ricaricare le bici elettriche. Il finanziamento, di 98 mila euro, è regionale, col contribuito comunale”.

In località Spogne, lungo la strada tra Coriano e Monteorsaro, è poi in atto un intervento di oltre 750 mila euro, finanziato con fondi del Commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione, per la messa in sicurezza della parete rocciosa, mentre in varie località del territorio si stanno ammodernando gli impianti di illuminazione pubblici ed è in essere la manutenzione straordinaria della viabilità comunale, per un importo complessivo di 100 mila euro.

“A Minozzo – conclude Elio Ivo Sassi – in occasione del recente conferimento, al paese, della medaglia d’argento al valore militare, stiamo invece restaurando il monumento ai caduti, con un investimento di 10 mila euro. Da non dimenticare, infine, ancora a Villa capoluogo, l’importante intervento di rifacimento e potenziamento della rete di distribuzione dell’acqua potabile e della rete fognaria nella zona di via della Vittoria, corso Prampa e via Erio Fontana, a cura di Ireti”.