ALFREDINO – L’Italia in fondo a un pozzo sul palcoscenico delle Officine Creative Reggiane

ALFREDINO – L'Italia in fondo a un pozzo torna a Reggio Emilia sabato 8 alle ore 21 e domenica 9 febbraio alle ore 19 negli spazi delle Officine Creative Reggiane di via Gioia 4 (ingresso da via Tonale). Il monologo, scritto ed interpretato da Fabio Banfo, è uno spettacolo di Effetto Morgana, prodotto dal Centro Teatrale MaMiMò e guidato dalla regia di Serena Piazza.

Quando Alfredino Rampi finì dentro a un pozzo artesiano nella campagna di Vermicino, tutta l’Italia sprofondò con lui. I rutilanti anni Ottanta – quelli della musica a palla nelle discoteche, della Milano da bere e delle tv commerciali – ci fiondavano verso un benessere di cartone, ma il decennio era iniziato con presagi sinistri: le stragi di Ustica e Bologna, il terremoto in Irpinia, l’Affare P2, l’attentato al papa, le Brigate Rosse. La diretta televisiva durò 60 ore e fu un avvitarsi di speranze e delusioni, soluzioni grossolane e fallimenti. Fino al tragico epilogo, la mattina del 13 giugno…

