Popolazione a Maranello, famiglie in crescita

Famiglie in crescita a Maranello nel 2024. Secondo i dati elaborati dall’Ufficio Statistica del Comune, sono in aumento i nuclei familiari residenti sul territorio cittadino, passati dai 7230 del 2023 ai 7281 registrati al 31 dicembre 2024 (+0,71%).

Sostanzialmente stabile il numero dei residenti, pari a 17.272 (8662 donne e 8610 uomini): rispetto al 2023 si contano 27 abitanti in meno, mentre nell’ultimo decennio la popolazione è complessivamente in aumento (+0,33% rispetto al 2014). Su un periodo più ampio, gli anni dal 2001 al 2023, la popolazione di Maranello ha registrato una crescita dell’8,7%, decisamente maggiore rispetto alla media nazionale del 3,5%. Incremento anche per l’indice che attesta i nuovi cittadini registrati all’Anagrafe: il saldo, rispetto a quelli che si sono trasferiti altrove, è di +18 individui. Nel 2024, rispetto all’anno precedente, si è anche registrato un 16% in più nelle nascite, passate da 100 a 116. Il saldo naturale, indice della differenza fra nati e morti, resta comunque negativo come nella media nazionale, ma dal 2023 al 2024 a Maranello questa differenza si è ridotta, passando da -64 a -45. La fascia di età più numerosa rimane quella che va dai 50 ai 59 anni. Rispetto alla distribuzione dei residenti sul territorio, la zona di Maranello più abitata e? il centro con 9.569 abitanti, il 55,4 per cento del totale. Segue Pozza con 3.650 abitanti (21,1%), poi Gorzano con 1.912 abitanti (11,1%), Torre Maina con 995 abitanti (5,8%), San Venanzio con 844 abitanti (4,9%), Torre Oche con 153 abitanti (0,9%) e Fogliano con 149 abitanti (0,9%). In calo i cittadini stranieri: rispetto al 2023 sono diminuiti del 3,13%. Complessivamente ammontano a 1298 individui, il 7,51% della popolazione: la maggior parte proviene dall’Europa (633), seguita dall’Africa (442), dall’Asia (161) e dall’America (62). Il paese più rappresentato è il Marocco (17,56%), seguito da Romania (14,40%), Albania (13,02%) e Ghana (8,55%). Curiosità: tra i nuovi nati nel 2024 i nomi più scelti dai genitori sono stati Mattia per i bambini e Anna per le bambine.