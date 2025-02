Servizio Civile Universale presso i Vigili del Fuoco

Con decreto del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 392 dell’8 marzo 2024, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è stato iscritto all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale.

Sul sito internet del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale è stato pubblicato il bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio civile da realizzare in Italia e all’estero.

Tra i programmi ammessi, i seguenti riguardano anche il Comando di Bologna e precisamente:

“La nostra Storia: testi, immagini e voci”, promuove e salvaguarda il patrimonio storico-culturale dei Vigili del Fuoco, esplorando il ricco bagaglio di esperienze e modalità operative maturate nel corso del tempo dal Corpo Nazionale, al fine di conoscere e perfezionare modelli virtuosi per affrontare le emergenze.

“I Vigili del Fuoco raccontano” con lo scopo di valorizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze dei Vigili del Fuoco nei territori delle sedi del Corpo nazionale.

I due giovani volontari che verranno selezionati per i due progetti ammessi per il Comando di Bologna avranno modo, tra l’altro, di conoscere da vicino, imparare e vivere per un intero anno le molteplici attività dei Vigili del Fuoco venendo a contatto con un sistema fatto di valori e professionalità al servizio della comunità.

Inoltre, gli operatori volontari del servizio civile che avranno completato il percorso senza demerito avranno diritto ad accedere ad una quota di riserva del 15% nei concorsi pubblici, anche nei ruoli dei Vigili del Fuoco, e questo rappresenta un’opportunità concreta per servire il Paese.

Possono partecipare al Servizio Civile Universale tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni di età che abbiano la cittadinanza italiana o di una degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14,00 del 18 febbraio 2025 attraverso la piattaforma DOL-Domanda on line raggiungibile all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.