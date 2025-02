Nonantola: 44enne arrestato dai carabinieri che lo sorprendono con lo stupefacente

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato un uomo 44enne di origini albanesi, cogliendolo nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, quotidianamente impegnati nell’attività di prevenzione e nelle ispezioni di località frequentate da tossicodipendenti, nella tarda serata del 31 gennaio scorso hanno sorpreso l’interessato nel centro abitato di Nonantola, in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di alcolici. Una fedina penale non irreprensibile ha suggerito ai militari di approfondire il controllo e l’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di modica quantità di cocaina.

Ciò ha condotto a successiva perquisizione domiciliare, che ha consentito il rinvenimento e sequestro di complessivi 150 grammi di analoga sostanza stupefacente, tutta suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento della droga e la somma contante di circa 2400 euro, ritenuta provento di attività di spaccio.

L’uomo è stato così tratto in arresto e associato alla casa circondariale di Modena. Nella giornata di ieri il Giudice del Tribunale di Modena, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti i domiciliari.