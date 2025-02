Modena: due persone lievemente intossicante nell’incendio di un’abitazione a Paganine

Questa notte, all’interno di un appartamento in via Trapani in località Paganine nel comune di Modena, è divampato un incendio che ha coinvolto diverse stanze dell’abitazione.

La celere opera di spegnimento delle squadre della Centrale dei Vigili del Fuoco di Modena ha evitato che le fiamme coinvolgessero tutte le stanze, mitigando così le conseguenze del tragico incidente.

Le due inquiline, leggermente intossicate, sono state affidate al personale sanitario per le cure necessarie. A causa dell’azione termica dell’incendio, risultano ingenti i danni all’abitazione che, al momento, risulta non fruibile.