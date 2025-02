Cresce la biblioteca di Formigine: nuove figure al vertice di questo importante polo culturale

Numeri in crescita per la biblioteca comunale di Formigine. Gli ingressi giornalieri, nel 2024, sono stati 68.088, a fronte dei 63.811 dell’anno precedente. Gli utenti attivi sono passati da 6.402 nel 2023 a 6.711 nel 2024, con un incremento che evidenzia una fidelizzazione maggiore del pubblico, il quale continua a tornare regolarmente per usufruire dei servizi.

Il numero dei prestiti rimane sostanzialmente invariato e supera gli 82mila, con una predominanza dei prestiti presso la sezione ragazzi. Questo dato ben rappresenta la caratterizzazione del polo culturale formiginese, e premia il costante impegno nell’attrarre i giovani lettori attraverso iniziative dedicate a loro, come attività educative quali i progetti di qualificazione scolastica e ricreative, ma anche quelle dedicate alle famiglie con bambini piccolissimi (Piccole Orecchie, Voce Che culla e LibriTraLeMani).

Punto forte delle attività messe in campo rimangono infatti gli eventi di promozione della lettura, che nel 2024 sono stati ben 130 tra narrazioni per bambini, incontri con gli autori e gruppi di lettura. Una novità introdotta nella seconda metà dell’anno è rappresentata dai laboratori, dedicati all’uncinetto e alla scrittura. Queste attività, dedicate a un pubblico adulto, contribuiscono a diversificare e arricchire la proposta culturale della biblioteca, ampliando il suo ruolo come spazio di apprendimento e crescita in senso più ampio.

Afferma l’Assessore alla Cultura Marco Casolari: “I dati relativi all’afflusso in biblioteca e alle attività quotidiane mostrano un trend di crescita nel 2024 rispetto all’anno precedente, indicando maggiore interesse e maggiore fruizione degli spazi e dei servizi offerti. Il mio ringraziamento più sentito va a tutto il personale coinvolto, che si distingue per creatività, professionalità e capacità di accoglienza, a partire dalla responsabile del servizio Cultura, dottoressa Nicoletta Brigati”.

Su questo fronte, ci sono due importanti novità per il 2025. È entrata in servizio dal mese di febbraio la dottoressa Paola Bonfreschi, nuova dirigente dell’Area dedicata all’Amministrazione generale e ai Servizi alla città, che oltre ai servizi culturali comprende anche i servizi istruzione, politiche giovanili, demografici, Sportello del Cittadino. Dopo gli studi in Economia e Commercio, Bonfreschi ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e l’iscrizione all’albo dei revisori legali. La carriera presso la Pubblica Amministrazione inizia presso la Provincia di Modena, prima in ambito finanziario poi nel settore del turismo e della promozione del territorio. Prima dell’aggiudicazione del ruolo da dirigente ottenuta con concorso pubblico, ha lavorato dal 2015 presso il Comune di Formigine come responsabile del servizio attività produttive, commercio e coordinamento eventi.

Nuovo anche il direttore della biblioteca, dott. Francesco Gherardi. Due lauree (in Relazioni internazionali e in Antropologia e Storia del Mondo Contemporaneo), Gherardi da tempo conduce ricerche sulla storia locale, edite dalla Deputazione di Storia Patria per le antiche Provincie Modenesi, dall’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere, Arti di Modena e dall’Associazione di storia locale «E. Zanni» di Formigine. Prima di Formigine, ha lavorato nella Pubblica Amministrazione per il Comune di Polinago e per quello di Lama Mocogno, occupandosi dei servizi socio-culturali.