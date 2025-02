Arresto lampo della Polizia di Stato a Modena grazie alla segnalazione dei cittadini

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 39 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La Squadra Mobile è intervenuta ieri, intorno alle ore 14.30, in via Emilia Ovest all’altezza di viale Autodromo, a seguito di segnalazione da parte di alcuni residenti circa la presenza di un gruppetto di persone dall’atteggiamento sospetto, intente verosimilmente ad effettuare uno scambio di sostanze stupefacenti.

La tempestività dell’intervento ha permesso di sorprendere sul posto due uomini, entrambi cittadini nigeriani, trovati in possesso di sostanza stupefacente. Nello specifico, il 39enne, già noto alle Forze dell’ordine, nascondeva in una tasca del giubbotto 22 involucri in cellophane termosaldati contenenti eroina, cocaina, crack e marijuana per un peso complessivo di 8 grammi e 80 euro in contanti. Il connazionale, di 33 anni, nella cui disponibilità sono stati rinvenute due dosi di marijuana è stato denunciato per il medesimo reato.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.