Ordinanza di chiusura di via della Repubblica a Scandiano per lavori

Il Comune di Scandiano informa la cittadinanza che, con ordinanza n. 19 del 01/02/2025, è stata disposta l’interruzione temporanea della viabilità in via della Repubblica, in corrispondenza del civico 15, per la giornata di venerdì 7 febbraio 2025, dalle ore 08:30 alle ore 17:30.

Il provvedimento si rende necessario per consentire alla ditta CO.GE.CO. SRL l’esecuzione di lavori di allacciamento fognario. Durante l’intervento sarà in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nell’area interessata.

La ditta esecutrice provvederà a segnalare adeguatamente la chiusura con apposita cartellonistica e sarà responsabile per il ripristino della viabilità al termine dei lavori.

Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare percorsi alternativi per ridurre eventuali disagi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comando di Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia al numero 0522 985801.

Il Comune ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.