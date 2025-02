Forte partecipazione a Sologno all’incontro sulla Sp 108

Ha avuto una buona partecipazione l’incontro pubblico organizzato dal Comune di Villa Minozzo con la Provincia di Reggio e gli altri Comuni dell’Unione Appennino sabato a Sologno, per confrontarsi sulla situazione della Sp 108, chiusa dallo scorso ottobre a seguito di una frana piuttosto consistente distaccatasi tra la località pianello e la località Bondolo a salire verso Castelnovo.

“Nell’ambito dell’incontro – spiega il Sindaco di Villa Minozzo e Consigliere regionale Elio Ivo Sassi – è stato presentato il progetto per riaprire la strada, che prevede la realizzazione di una pista parallela al tracciato attuale. All’incontro hanno partecipato il Presidente della Provincia Giorgio Zanni, e l’Ingegnere Capo Valerio Bussei, e oltre a me i Sindaci di Castelnovo Monti Emanuele Ferrari, Ventasso Enrico Ferretti, Toano Leonardo Perugi, il Presidente del Parco nazionale Fausto Giovanelli, i Consiglieri Regionali Anna Fornili e Alessandro Aragona”. L’incontro si è svolto al PalaSologno con numerosi cittadini dei territori interessati. “Vogliamo riaprire al più presto un tratto viario strategico per tutta la montagna – conclude Sassi – e lo abbiamo affermato chiaramente: abbiamo esaminato e illustrato il cronoprogramma dei tempi necessari per i lavori così da arrivare alla riapertura della strada. Terremo ovviamente i riflettori accesi per arrivare quanto prima alla risoluzione del problema. Ringrazio per la partecipazione i rappresentanti delle Istituzioni e i cittadini intervenuti che hanno in modo approfondito rimarcato l’assoluta urgenza e necessità della riapertura, e in particolare il Presidente e i tecnici della Provincia di Reggio Emilia con la quale c’è una collaborazione pressochè quotidiana per risolvere un problema che sta causando disagi piuttosto consistenti ai residenti”.