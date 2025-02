Castiglione dei Pepoli: arriva il “Permesso Rosa” per le Mamme in Gravidanza

A partire dal 1° febbraio 2025, le donne in stato di gravidanza e le neomamme residenti a Castiglione dei Pepoli potranno usufruire del “Permesso Rosa”, un contrassegno speciale che consentirà la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento e senza limiti di tempo nelle aree a disco orario.

L’iniziativa, approvata all’unanimità dalla Giunta comunale, ricalca esperienze già consolidate in diversi comuni dell’Emilia-Romagna, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti delle donne in un periodo particolarmente delicato della loro vita.

Il “Permesso Rosa” sarà valido per 12 mesi dal rilascio e potrà essere richiesto dalle donne in gravidanza e dalle neomamme residenti nel Comune, semplicemente presentando un certificato medico che attesti la gravidanza o l’iscrizione anagrafica del neonato. Il contrassegno, rilasciato dalla Polizia Locale, dovrà essere esposto sul parabrezza dell’auto e potrà essere utilizzato sia dalla titolare alla guida, sia se trasportata da terzi.

L’obiettivo dell’iniziativa è agevolare l’accesso ai principali servizi del territorio, dai luoghi di lavoro alle strutture sanitarie, garantendo alle donne in stato di gravidanza e alle neomamme una maggiore comodità nella gestione della loro quotidianità.

L’iniziativa è stata accolta con favore dalla cittadinanza e rappresenta un ulteriore passo verso un Comune sempre più attento alle esigenze dei suoi abitanti, garantendo alle future mamme una maggiore serenità nei loro spostamenti quotidiani. Tutto ciò è nato dalla volontà e dall’impegno delle assessore comunali Francesca Corti, Greta Burla e Matilde Biagi, da sempre sensibili alle esigenze delle donne e delle fasce più deboli.

Per richiedere il “Permesso Rosa” sarà sufficiente rivolgersi agli uffici della Polizia Locale, compilando l’apposita domanda e allegando la documentazione.