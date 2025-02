Castelnovo Sotto: minore vittima di estorsione su di un autobus. Denunciati due giovani

Si trovava sull’autobus quando sarebbe stato avvicinato da un ragazzo il quale, con l’ausilio di un complice a pochi metri, minacciava la vittima con richieste di danaro e riuscendo a farsi consegnare in due momenti a distanza di pochi minuti, quanto posseduto. La vittima scesa dall’autobus contattava nell’immediato la madre raccontandogli l’accaduto e, il giorno successivi, si recava presso la caserma dei carabinieri di Castelnovo di sotto per denunciare il fatto.

I fatti risalgono al mese di ottobre dello scorso anno quando la vittima, mentre si trovava sull’autobus per raggiungere l’istituto scolastico, veniva avvicinato da due ragazzi già sul bus, i quali chiedevano al ragazzo se avesse da cambiare del denaro per poi avanzare la richiesta estorsiva, chiedendo in maniera minacciosa la consegna dei soldi posseduti, cosa che il minore faceva consegnando 40 euro. Intascata la cifra i due raggiungevano gli ultimi posti a sedere nell’autobus. Poco dopo si avvicinavano nuovamente alla vittima ottenendo, sempre sotto minaccia, anche le monete possedute dal ragazzo. Arrivati nei pressi della fermata relativa all’istituto scolastico, il giovane scendeva dall’autobus contattando la madre, raccontandole quanto accaduto. Successivamente, assieme alla madre si recava presso la caserma dei carabinieri per denunciare il fatto. Le indagini, supportate anche dalle immagini di videosorveglianza dell’autobus, consentivano di individuare i presunti responsabili.

Con l’accusa di estorsione in concorso i carabinieri della stazione di Castelnovo di Sotto hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità minorile del capoluogo felsineo un minorenne di 16 anni residente in altra provincia e alla Procura di Reggio Emilia un 19enne residente in un comune della bassa reggiana. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.