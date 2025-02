Bologna città 30, da oggi partono i lavori per la nuova rotatoria Roncaglio-Papini-Dei Giardini

Nell’ambito degli interventi di riqualificazione per migliorare la sicurezza e la fruibilità stradale, da oggi lunedì 3 febbraio avranno inizio i lavori all’incrocio tra le vie Roncaglio/Papini/Dei Giardini, nel quartiere Navile, per la realizzazione di una nuova rotatoria che rientra nell’ambito di un appalto per complessivi 700 mila euro.

In particolare, l’intervento è propedeutico alla realizzazione della linea verde del tram ed è finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale all’incrocio tra le vie. Nello specifico, i lavori riguardano:

realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza del rialzo stradale previsto all’incrocio delle vie Roncaglio/Papini/Giardini, finalizzata al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, con particolare riferimento agli attraversamenti pedonali

realizzazione/adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale in tutto il contesto

adeguamento dell’illuminazione pubblica, ove necessario

Sempre in via Roncaglio è prevista la ricucitura ciclo-pedonale in via Roncaglio, all’incrocio con il segue numerazione 12-34, tramite la realizzazione di un nuovo attraversamento ciclo-pedonale e rialzo dell’incrocio stradale.

Nell’appalto sono compresi anche altri interventi che verranno attivati in fasi successive.

via Corelli

Intervento di realizzazione di nuove corsie ciclabili nel tratto da via Ponchielli a rotonda Principessa Mafalda di Savoia, innalzamento incrocio con via Corticelli e installazione di doppi moduli lampeggianti in corrispondenza delle immissioni alla rotonda Principessa Mafalda di Savoia.

via Dall’arca – via Tiarini – via Zampieri

Intervento di messa in sicurezza dei percorsi e attraversamenti pedonali agli incroci Arca/Zampieri, Arca/Tiarini, Tiarini/De Maria e Tiarini/Serra.

via Segantini – via Berretta Rossa

Intervento di realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale all’incrocio Segantini/Berretta Rossa.