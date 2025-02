AudiCare – Studio Acustico Indipendente: discrezione e rispetto al servizio del cliente

Gli apparecchi acustici, nonostante la loro funzione essenziale, ancora oggi sono spesso associati ad una percezione negativa e ad un certo imbarazzo.

A differenza degli occhiali, che hanno subito una trasformazione sociale e culturale diventando accessori di moda che vengono indossati con disinvoltura e orgoglio, gli apparecchi acustici rimangono ancora legati a stereotipi che li vedono come simboli di fragilità o invecchiamento.

Il peso di un’immagine negativa, l’importanza di superarla

Ancora oggi gli apparecchi acustici faticano a liberarsi da un’aura di disagio. Molte persone li associano a un deficit evidente e temono il giudizio.

Questo purtroppo porta spesso a posticipare la scelta di affrontare i problemi legati all’udito o addirittura al rifiuto di utilizzare dispositivi, che potrebbero migliorare significativamente la qualità della vita.

Il ruolo della discrezione nell’accoglienza del cliente

AudiCare Studio Acustico mette al centro la persona, creando un ambiente in cui il cliente si sente al sicuro, rispettato e non giudicato.

La riservatezza inizia dal primo contatto nella sede di Formigine (Via Fiume, 27/29 angolo Via Piave, 33) in cui ogni dettaglio è curato per garantire privacy e intimità; o periodicamente negli spazi riservati dalle Farmacie e ottici del territorio con cui collabora:

Sassuolo: Farmacia Regina Pacis

Formigine: Farmacia San Pietro

Vignola: Farmacia Vittorio Veneto

Montese: Farmacia San Lorenzo

Savignano sul Panaro: Ottica Foto Center Benini

Il rispetto come struttura portante del rapporto umano

Il rispetto si manifesta non solo nell’ascolto attento dei bisogni del cliente, ma anche nella personalizzazione del percorso audioprotesico. Ogni persona ha esigenze uniche e affronta l’eventualità di indossare un apparecchio acustico con emozioni diverse.

La dottoressa Nadia De Vecchio, audioprotesista titolare dello studio, punta su un dialogo empatico e rassicurante, dove il rispetto si traduce anche nella proposta di soluzioni tecnologiche discrete e innovative.

Educazione e Informazione

Spesso il senso di imbarazzo nasce dalla scarsa conoscenza degli apparecchi acustici e delle loro potenzialità.

AudiCare Studio Acustico si impegna ad educare il cliente, fornendo informazioni chiare e complete, organizzando anche incontri “mirati” con i tecnici delle marche trattate. Aiuta a migliorare la percezione del dispositivo con un percorso di accompagnamento nel suo corretto utilizzo.

Le dimostrazioni pratiche, l’illustrazione delle tecnologie più moderne e la possibilità di provare il dispositivo, permettono al cliente di sentirsi coinvolto e consapevole nella scelta.

Personalizzazione e Comfort

La personalizzazione del dispositivo acustico non riguarda solo la regolazione tecnica, ma anche la scelta anatomica e le funzionalità che meglio si adattano allo stile di vita del cliente. Un apparecchio su misura, sia dal punto di vista estetico che funzionale, aumenta l’accettazione da parte di chi lo indossa.

Da AudiCare Studio Acustico la consulenza prosegue anche dopo la vendita, perché la fiducia è un elemento fondamentale per affrontare insieme le “sfide” della riabilitazione uditiva.

AudiCare Studio Acustico : il valore umano che può fare la differenza nel percorso della riabilitazione uditiva

Un cliente che si sente compreso sarà più propenso a seguire le indicazioni del professionista, a tornare per i controlli periodici e a vivere con serenità l’esperienza di indossare un apparecchio acustico.

In un mondo dove spesso prevale l’apparenza, uno Studio Indipendente come AudiCare, che punta su discrezione e rispetto, può rappresentare un rifugio sicuro per chi sta affrontando difficoltà uditive.

Grazie ad un approccio umano e personalizzato è possibile migliorare non solo la qualità della vita del cliente, ma anche a scardinare pregiudizi e a promuovere una nuova cultura dell’ascolto.

AudiCare Studio Acustico è a Formigine in Via Fiume, 27/29 angolo Via Piave, 33

Tel: 333 6898763 – www.audicare.it