Due passi nel cemento: grande partecipazione per la prima camminata urbana alla ricerca del suolo rubato

Più di 100 persone hanno partecipato oggi alla camminata urbana “Due passi nel cemento – alla ricerca del suolo rubato” organizzata dal Comitato “Carpi per la giustizia sociale e climatica” che con questa iniziativa si presenta alla città con l’intento di porre l’attenzione sui cambiamenti climatici, sulle loro cause, in primis il consumo di suolo che a Carpi pare inarrestabile, e sugli effetti che già ora si fanno pesantemente sentire soprattutto sulla parte più debole della cittadinanza.

La camminata ha toccato luoghi “iconici” del consumo di suolo cittadino frutto di precise scelte urbanistiche compiute dalla politica locale che guida la città da decenni. L’Oltreferrovia dove un tempo la città ha sognato la realizzazione del Parco Lama (ve lo ricordate?) e dove invece ora si erge quella cattedrale nel deserto che è diventata la sede distaccata dell’Università di Modena e Reggio Emilia, a fianco della quale sorgeranno numerosi nuovi alloggi in una colata di cemento senza precedenti; il comparto ex Cremeria, una questione purtroppo già chiusa una quindicina di anni fa, in cui del rigoglioso bosco urbano che qui era presente e che avrebbe potuto rappresentare un prezioso polmone verde, è rimasto solo un piccolo parco circondato da edifici residenziali.

E ancora l’area ex Blumarine dove un “lungimirante” progetto di rigenerazione urbana (concetto chiave attraverso cui passa il consumo di suolo che di norma soddisfa interessi privati e mai collettivi) sarà realizzato l’ennesimo ipermercato cittadino associato però a una desigillazione dell’area con piantumazione di nuove 80 piante ma solo dopo aver tagliato quelle esistenti, 20 alberi decennali, vedere per credere.

E infine, il Parco della Cappuccina, un luogo in cui la copertura arborea è talmente rada che l’erba è arsa dal sole già a maggio, ma che con una visione urbanistica diversa da quella praticata dalle Amministrazioni Comunali carpigiane, potrebbe diventare un bosco urbano capace di fornire quei servizi ecosistemici di cui Carpi ha così bisogno: mitigazione dell’isola di calore urbana, filtraggio delle polveri sottili, sottrazione di CO2 dall’atmosfera.

L’auspicio è questa camminata diventi un invito all’approfondimento di quello che succede intorno a noi e a una presa di parola collettiva.

È così che la lotta per la giustizia climatica e ambientale diventa anche lotta contro la privatizzazione dei nostri spazi di vita comune.