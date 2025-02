Un cinico Sassuolo vince contro la Juve Stabia e tiene la testa della classifica

Sassuolo cinico quanto basta per tenersi la testa della classifica: due soli tiri in porta e vittoria conquistata per 2 reti a zero sulla Juve Stabia.

Dopo la vittoria del Pisa contro il Palermo dell’ex Dionisi e il temporaneo sorpasso al vertice, i neroverdi erano chiamati a rispondere ed hanno saputo farlo.

Le due reti sono state relizzate al 45’ da Armand Laurienté e sempre lui sarà l’autore dell’assist che ha messo Samuele Mulattieri da solo di fronte a Thiam al 71’.

La sintesi di quello che si è visto non sarebbe corretta o veritiera se dimenticassimo di citare le due reti annullate agli ospiti per posizioni di fuorigioco all’ottavo minuto e all’ottantunesimo.

Sassuolo al comando del campionato di serie B ancora forte dei suoi 55 punti con due lunghezze sul Pisa secondo e sette sullo Spezia terzo.

Prossimo turno fuori casa per i ragazzi guidati da Fabio Grosso contro il Mantova.

Claudio Corrado