Carpi, concluso il cantiere di Traversa San Giorgio

La Fondazione CR Carpi comunica che i lavori necessari per la riapertura di Traversa San Giorgio si sono conclusi nella giornata di oggi, venerdì 31 gennaio, in linea con quanto indicato dall’ente a fine 2024.

A seguito dell’esito positivo del collaudo statico, l’opera è stata consegnata agli enti preposti in materia di viabilità. Il tratto stradale ripristinato e pronto per la ripresa del traffico veicolare sarà nuovamente accessibile non appena l’ordinanza dell’Anas, attualmente in fase di emissione e attesa nel corso della prossima settimana, autorizzerà il Comune di Carpi alla riapertura.

Per quanto riguarda il sottopasso, terminate le fasi più impegnative che hanno richiesto la chiusura temporanea del tratto stradale, proseguiranno ora le operazioni per la sua ultimazione. Il completamento è previsto per la primavera e offrirà un passaggio sicuro a pedoni e ciclisti, lungo una delle arterie più trafficate del territorio, migliorando significativamente la vivibilità e la sicurezza dell’area. Il sottopasso collegherà infatti in modo protetto la città, la frazione di Santa Croce e il grande parco verde limitrofo, la cui apertura è prevista a seguito di quella dell’infrastruttura.

L’opera pubblica prevedrà un tratto coperto di 40 metri e largo 4, corsie separate per pedoni e ciclisti, rampe di accesso e uscita lunghe 120 metri con aree di sosta in piano, impianti di illuminazione e sistemi di videosorveglianza connessi alle centrali operative. Interamente finanziata e realizzata dalla Fondazione CR Carpi, sarà ceduta, una volta completata, al Comune di Carpi, nell’ambito di un più ampio accordo di potenziamenti strutturali cittadini.