Soliera, il Gonfalino d’oro va alla paleontologa Annalisa Ferretti

Il prossimo giovedì 20 febbraio alle ore 20.45, la sala delle cerimonie del Castello Campori di Soliera, in piazza Fratelli Sassi 2, ospiterà la cerimonia del Gonfalino d’oro, alla sua quinta edizione, un riconoscimento che l’amministrazione comunale conferisce a concittadini che per svariate motivazioni, di carattere altruistico, sociale o culturale, abbiano dato prestigio alla città di Soliera. Il programma della serata prevede in apertura la consegna dalle mani della sindaca Caterina Bagni del Gonfalino – un pins in oro raffigurante lo stemma del Comune – ad Annalisa Ferretti, presidente della Società Paleontologica Italiana e docente di Paleontologia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Solierese, studiosa e ricercatrice con numerose esperienze all’estero, nel corso della serata Annalisa Ferretti accompagnerà i presenti in un viaggio tra fossili ed evoluzione, alla scoperta del tempo, in conversazione con Milena Bertacchini, responsabile del Museo Mineralogico e Geologico Estense Gemma. In programma anche letture di brani di Charles Darwin a cura di Francesco Rossetti.

Annalisa Ferretti si occupa di studi di biostratigrafia a conodonti, biomineralizzazione, biosedimentologia e paleoecologia nel paleozoico del Sud-Europa. L’attività scientifica è attestata da circa 200 pubblicazioni su riviste internazionali nell’ambito di progetti finanziati dalla CEE, dal MUR (tra cui recentemente anche un progetto PNRR) e dal CNR. Numerosi i soggiorni di studio presso istituzioni straniere, tra cui un “Postodoctoral Fellowship” presso il “Center for Earth and Ocean Research” dell’Università di Victoria, British Columbia, Canada e numerosi “Visiting Scientist” alla “School of Earth Sciences” dell’Ohio State University.

È presidente del Consiglio di interclasse in “Scienze Naturali e Didattica e Comunicazione delle Scienze” presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. È membro titolare di tre sottocommissioni internazionali della Internation Commission on Stratigraphy. Dal 2024 è membro titolare dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena. È editor-in-chief del bollettino della Società Paleontologica Italiana e fa parte del comitato editoriale di diverse riviste internazionali (tra cui Nature-Scientific Reports). È presidente della Società Paleontologica Italiana.

Non si occupa solo di paleontologia: tra le altre cose, ha vinto nel 2019 la VI edizione del concorso nazionale di fiabe per bambini A.N.C.I.U.

Il Gonfalino d’oro è un riconoscimento con cui l’amministrazione comunale premia un cittadino solierese distintosi per opere di solidarietà, volontariato e altruismo di particolare rilevanza per la comunità. Negli scorsi anni il Gonfalino è stato attribuito al farmacista Graziano Lodi, all’editore Alberto Bisi, al dirigente di Medici Senza Frontiere Mariano Lugli e all’ensemble dei volontari che prestarono tempo ed energia a sostegno dei cittadini, durante i lockdown legati al Covid.