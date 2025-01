Provocano incidente dopo aver rubato un’autovettura: due giovani arrestati a Bologna

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Bologna Borgo Panigale hanno arrestato due ragazzi poco più che maggiorenni, uno dei due con precedenti di polizia, accusati dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, rapina e furto. È successo quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto una segnalazione da parte di un privato cittadino residente nel Comune di Sasso Marconi, che segnalava un sinistro stradale tra due veicoli in una via di quel Comune.

All’arrivo dei militari, il conducente di uno dei due veicoli coinvolti nell’incidente ha dichiarato che gli occupanti dell’altro veicolo, dopo la collisione da loro causata, si erano dati alla fuga. Le immediate ricerche da parte dei Carabinieri hanno consentito di rintracciare subito i due giovani in una via limitrofa. Alla vista dei militari, però, i due ragazzi hanno iniziato ad inveire nei confronti degli operanti e, nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, hanno anche reagito con violenza all’operato dei Carabinieri, ferendoli. L’atteggiamento violento posto in essere dagli arrestati era anche dettato dalla condizione di alterazione psicofisica in cui entrambi versavano. Ulteriori accertamenti svolti dai Carabinieri hanno evidenziato che il veicolo nel possesso dei due giovani, coinvolto nell’incidente, risultava rubato quella notte stessa. Inoltre, all’atto della perquisizione, i due ragazzi sono stati trovati in possesso di gioielli e di documenti personali appartenenti al proprietario del veicolo rubato, nonché di circa 10 grammi di hashish.

Alla luce di quanto accertato, i due giovani sono stati arrestati dai Carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna, mentre la merce recuperata è stata restituita all’avente diritto.