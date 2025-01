Bonifica di un ordigno bellico nel comune di Prignano

Gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, hanno effettuato in giornata la bonifica di un ordigno bellico presso il Comune di Prignano sulla Secchia. I militari dell’Esercito, accompagnati dal personale della locale stazione dei Carabinieri, si sono recati presso la strada Provinciale 19, e hanno verificato che si trattava di una granata di artiglieria da 155 mm HE di fabbricazione Americana. Dopo aver effettuato tutte le procedure di sicurezza hanno provveduto al brillamento in una cava limitrofa. L’assistenza sanitaria durante tutte le fasi è stata garantita dalla Croce Rossa Italiana.

Si raccomanda sempre di segnalare l’avvistamento di qualsiasi ordigno o presunto tale alle Forze dell’Ordine, evitando di toccare o muovere il manufatto dal punto dove è stato scoperto, al fine di consentire l’attivazione e la bonifica della zona, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

È bene ricordare a chiunque dovesse imbattersi in oggetti che per forme e dimensioni possano richiamare un ordigno esplosivo o parti di esso, che questi manufatti possono essere molto pericolosi e pertanto non devono essere toccati o manomessi in alcun modo, ma ne va denunciato immediatamente il ritrovamento così da consentire l’intervento dei specialisti dell’Esercito al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza del nostro territorio.