Pedemontana, proseguono i lavori dell’ultimo tratto

Si è svolto mercoledì 29 gennaio un sopralluogo tecnico al cantiere di realizzazione dell’ultimo stralcio della nuova Pedemontana, nel tratto compreso dalla strada provinciale 17 a Cà di Sola a via del Cristo a Castelnuovo Rangone, alla presenza di Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena e di amministratori locali tra cui Federico Poppi, sindaco di Castelvetro, Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Glielmi, sindaco di Spilamberto, Luigi Zironi, sindaco di Maranello ed Emilia Muratori, sindaca di Vignola, oltre ai tecnici della Provincia e la ditta esecutrice dell’opera.

La ditta Frantoio Fondovalle srl di Montese si è aggiudicata il bando di gara europeo della Provincia, da 15 milioni 850 mila euro, per realizzare un’opera lunga complessivamente circa tre chilometri.

Le risorse sono messe a disposizione dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 per 11 milioni 850 mila euro, mentre i restanti quattro milioni sono finanziati direttamente dalla Provincia di Modena e dureranno circa due anni, per concludersi entro il 2024.

Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia sottolinea che «l’infrastruttura potrà garantire una maggiore sicurezza e collegamenti più agevoli in tutta la zona, anche alla luce del completamento del tratto da Cà di Sola alla rotatoria di S.Eusebio, così da completare tutta l’infrastruttura che collega la provincia di Reggio Emilia a Bologna, attraversando il territorio modenese da est a ovest. Si tratta di un’opera che migliorerà tutto l’assetto viario della provincia, veicolando il transito sulla nuova arteria così da alleggerire la viabilità esistente. Con la prossima realizzazione della complanarina e in futuro della bretella Campogalliano Sassuolo e della Cispadana – conclude Braglia – avremo una rete stradale efficiente e funzionale ad un territorio che vanta numerose eccellenze, con distretti produttivi all’avanguardia e che merita infrastrutture all’altezza delle sfide del domani, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale».

Oltre a gran parte dell’asse viario, sono già stati realizzati un sottopasso pedonale, due sottopassi agricoli, due attraversamenti del rio Scuro e 12 scatolari per la trasparenza idraulica. I rilevati in terra che costituiscono gran parte del tracciato stradale sono interamente completati ed è in corso di realizzazione il pacchetto degli asfalti, oltre alle opere idrauliche, e all’installazione delle barriere guard rail e antirumore.

