In Sala della Musica di Salaborsa, da sabato 1 febbraio primo appuntamento con Music Box

Promosso dal Comune di Bologna e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, Music Box. La musica. Un’impresa culturale e creativa è un percorso divulgativo e di orientamento che esplora i molteplici ambiti del panorama musicale regionale e che prende il via in Sala della Musica di Salaborsa sabato 1 febbraio.

Rivolto ai tanti giovani che iniziano ad approcciare le professioni del mondo della musica e desiderano scoprire le opportunità del settore, Music Box offre preziose occasioni di approfondimento ai tanti appassionati di musica e a chi opera già in campo musicale ma vuole affinare conoscenze e competenze.

Gli incontri sono gratuiti, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

Ideato nell’ambito del programma IncrediBOL! e all’interno delle azioni di Bologna Città Creativa della Musica Unesco, il ciclo di incontri di Music Box si snoderà con più appuntamenti nel corso di tutto il 2025, articolandosi in due filoni principali: il primo, di carattere divulgativo, è focalizzato sull’approfondimento e sull’espansione dei contenuti proposti dal percorso espositivo permanente di Sala della Musica; il secondo, più tecnico, analizza i modelli di business nel settore musicale, affrontando vari aspetti legati alla gestione e alla promozione nel campo musicale. Il programma potrà essere arricchito con altri appuntamenti.

Gli incontri divulgativi, sono condotti e curati da Riccardo Negrelli e si concentrano sull’analisi delle diverse realtà musicali dell’Emilia-Romagna, dalle aree urbane a quelle rurali, centrali e periferiche. L’obiettivo è fare un’istantanea del panorama musicale culturale e produttivo attuale, arricchendolo con riferimenti storici e grazie alla partecipazione di ospiti e contributi audio-video. Dal mese di marzo quattro appuntamenti del percorso divulgativo Music Box si intrecceranno con il ciclo di incontri “Legature”, realizzato in collaborazione con il Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna.

Il secondo filone si focalizza sul rafforzamento delle competenze imprenditoriali nelle Industrie Culturali e Creative, tramite incontri con esperti del music business. Questi appuntamenti offrono strumenti pratici per approfondire i nuovi modelli di business nel settore musicale, la comunicazione e il web marketing finalizzati ad aumentare gli stream e il pubblico, la ricerca di fondi tramite bandi, la gestione e promozione dei club, nonché la monetizzazione attraverso la Siae le edizioni.

Si tratta di incontri pratici con esperti che forniranno le competenze necessarie per intercettare il target giusto, progettare e sviluppare un progetto musicale o promuovere efficacemente un artista nel panorama attuale.

Un appuntamento che, sempre nel segno della musica, incrocia il calendario di Music Box, è in agenda il 14 febbraio alle 18, quando sarà inaugurata la Sala Ascolto Vinili adiacente alla Sala della Musica in Salaborsa che è stata realizzata grazie alla generosa donazione della collezione di vinili della famiglia Santonastaso, in particolare dei fratelli Carlo e Mario.

Ad aprile e maggio invece, il programma di Music Box si arricchirà di due appuntamenti condotti da Chicco Giuliani, conduttore radiofonico con una lunga carriera a Radio Deejay e Radio Capital. Il primo incontro, previsto ad aprile, esplorerà il mondo del rap, con ospiti di rilievo del panorama nazionale, mentre il secondo, che si terrà a Riccione, tratterà il tema del clubbing e della musica elettronica, con la partecipazione di art director e gestori dei migliori club della riviera.

Programma di febbraio e marzo

1 febbraio, ore 15-17

Sala della Musica, Salaborsa

Parma: identità del presente, nel passato che fu di Verdi e Toscanini

Incontro condotto da Riccardo Negrelli, co-curatore della Sala della Musica.

Verdi e Toscanini, due giganti della musica emiliana, nazionale e mondiale, saranno al centro di un racconto sull’eredità che hanno lasciato nel DNA di Parma e della sua provincia. Si parlerà anche di artisti legati al territorio, come I Corvi, I Profani, gli Acqua Fragile, Demetrio Stratos, Scialpi, solo per citarne alcuni. Tra gli eventi più importanti, il Festival Blues dal Mississippi al Po, il Parma Music Film Festival e LOST.

13 febbraio, ore 17.30-19.30

Sala della Musica, Biblioteca Salaborsa

Nuovi modelli di business nel settore musicale: opportunità e prospettive future

Incontro condotto da Francesco Tenti, CEO Totally Imported – Music Business Consultant

Un incontro dedicato ai nuovi modelli di business nel settore musicale: la monetizzazione delle registrazioni e dei diritti, le nuove opportunità professionali e l’esplorazione dei mercati emergenti.

15 febbraio, ore 15-17

Sala della Musica, Biblioteca Salaborsa

Reggio Emilia: più vicino a Bologna di quanto non diresti!

Incontro condotto da Riccardo Negrelli, co-curatore della Sala della Musica

Un incontro dedicato al racconto dell’area di Reggio Emilia, ricca di artisti che hanno segnato la musica nazionale: Ligabue, CCCP, Offlaga Disco Pax, Murubutu, Henghel Gualdi, Orietta Berti, Iva Zanicchi. Molti di loro hanno avuto un rapporto a doppio filo con Bologna, che ha influenzato il loro percorso in un reciproco scambio di energia che unisce le due città. Dalla musica tradizionale alla popular music, dal jazz al rock, Reggio e Bologna hanno molto di cui parlare insieme, tra pane, vino, miele e Venere, solo per citare un celebre brano di Zucchero Fornaciari.

1 marzo, ore 15-17

Sala della Musica, Biblioteca Salaborsa

Modena: prima porta dell’Emilia, senza compromessi

Incontro condotto da Riccardo Negrelli, co-curatore della Sala della Musica

Un incontro che esplorerà la ricchezza musicale delle terre modenesi, con un focus sull’interscambio artistico tra Modena e Bologna e sul ruolo di Modena come hub musicale tra Reggio Emilia e Bologna. Si parlerà anche dell’importante impatto di Luciano Pavarotti, che ha contribuito alla sperimentazione tra lirica e musica popolare.

13 marzo, ore 11- 13 e 15-17

Sala della Musica, Biblioteca Salaborsa

Creare connessioni: web marketing e social media per musicisti e creativi

Workshop condotto da Nicolò Zaganelli, co-fondatore di Exploding Bands, agenzia di digital marketing leader nel settore della discografia e dei concerti

Un workshop pratico per chi vuole imparare a costruire campagne pubblicitarie efficaci su Instagram, Facebook e Spotify. Si forniranno strumenti pratici per targetizzare il pubblico ideale e creare contenuti coinvolgenti per ottenere visibilità, crescita e engagement.

15 marzo, ore 15-17

Sala della Musica, Biblioteca Salaborsa

Ferrara: legatura prorompente, ma non irruenta!

Incontro condotto da Riccardo Negrelli, co-curatore della Sala della Musica

Un approfondimento sulle esperienze artistiche di Ferrara, un territorio che si distingue per il suo legame con il Po e il Mar Adriatico. Si esaminerà la musica e l’eredità di Ferrara, con particolare attenzione alla figura di Milva, a Guido d’Arezzo, Girolamo Frescobaldi e l’importanza del Conservatorio di Ferrara nella musica jazz. L’appuntamento fa parte del ciclo “Legature”, realizzato dalla collaborazione con il Museo della Musica di Bologna.

27 marzo, ore 17.30-19.30

Sala della Musica, Biblioteca Salaborsa

Un sostegno concreto alla creatività: guida ai bandi Imaie e Siae

Incontro condotto da Emanuela Teodora Russo, avvocata specializzata in diritto della musica e componente dell’assemblea del Nuovo Imaie.

Un incontro che offre un approfondimento sui bandi Imaie e Siae, fornendo agli artisti e ai professionisti del settore creativo le informazioni necessarie per accedere a finanziamenti e opportunità di sostegno. Si esploreranno le diverse agevolazioni disponibili e le possibilità per sfruttare al meglio le risorse offerte.