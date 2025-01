Al Teatro Consorziale di Budrio Paolo Rossi con “Operaccia Satirica”

Sabato 1° febbraio 2025, alle ore 21, il Teatro Consorziale di Budrio ospita Paolo Rossi, protagonista dello spettacolo Operaccia Satirica.

Accompagnato dalle musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila e Alex Orciari, e con la partecipazione di Caterina Gabanella, Paolo Rossi porta in scena una serie di canzonacce popolari che si sviluppano tra il surreale e il comico, il tutto immerso in un linguaggio in continua trasformazione. Uno spettacolo che alterna risate e momenti di riflessione, un vero e proprio mix esplosivo di comicità, poesia e musica. Un’opera che fonde il linguaggio teatrale con la canzone popolare e una satira tagliente e incisiva. Il testo prende spunto dai grandi classici, riletti e reinterpretati in chiave comica, ma attinge anche a episodi di vita quotidiana, sia personali che collettivi, trasformandoli in racconti dal tono irriverente e pieni di sorprendenti suggestioni. Un viaggio tra tradizione e contemporaneità, capace di stupire e coinvolgere con una narrazione vivace e imprevedibile.

Infoline: 051-6928229 – biglietteria@comune.budrio.bo.it – www.teatroconsorzialebudrio.it