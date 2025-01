Maranello, danneggia un’auto e fugge: identificato e sanzionato dalla Polizia locale

È fuggito a bordo del suo veicolo dopo aver danneggiato un’auto in sosta, ma la Polizia locale lo ha identificato, rintracciato e sanzionato, anche grazie al supporto delle videocamere installate sul territorio comunale.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Maranello: un cittadino ha contattato gli agenti maranellesi dopo aver riscontrato ingenti danni alla sua auto, parcheggiata in Via Firenze: il responsabile, ignoto, si era dato alla fuga.

Gli agenti hanno subito avviato un’indagine ed incrociando i dati delle immagini, fornite sia da videocamere stradali gestite dalla Polizia locale sia da telecamere private, sono riusciti a risalire alla targa del veicolo fuggito, un furgone.

Ai primi riscontri si è aggiunta la comparazione tra i danni subiti dall’auto in sosta e i segni dell’urto ancora presenti sul furgone, che ha confermato la dinamica ipotizzata e le responsabilità del conducente fuggito, un cittadino residente a Maranello.

Oltre a pagare le sanzioni per ‘fuga su incidente senza comunicare i dati alla controparte’ e per ‘perdita del controllo del veicolo’, il responsabile dovrà ora risarcire il proprietario dell’auto, che ha subito danni per alcune migliaia di euro.