Il Commissariato Due Torri San Francesco riceve la visita dell’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi.

È stata una mattinata speciale quella di oggi per i poliziotti in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza “Due Torri San Francesco” che hanno ricevuto la visita dell’Arcivescovo di Bologna, il Cardinale Matteo Maria Zuppi.

Durante l’incontro il Questore di Bologna Antonio Sbordone ha donato un Crest raffigurante il simbolo della Polizia di Stato al Cardinale e uno speciale passaporto “per la pace”, creato ad hoc dal personale della sezione amministrativa del Commissariato, come augurio per la sua alta missione.

“Sono onorato e molto contento che il Cardinale abbia visitato il nostro Commissariato e che abbia avuto modo di parlare con il personale. Si tratta di un Commissariato che ha competenza su un territorio che presenta sicuramente diverse problematiche, come ad esempio lo spaccio nei pressi della Stazione Centrale, ed è profondo l’impegno che i poliziotti, guidati dal Dirigente Dott. Pinto, spendono quotidianamente per garantire la sicurezza della comunità”, queste le parole del Questore Sbordone.

Anche il Cardinale Zuppi ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dalla Polizia di Stato “Grazie per quello che fate ogni giorno per i cittadini. È importante dare rilievo nei vari momenti della vita e del lavoro alla nostra umanità, che ci permette di trovare soluzioni anche nelle difficoltà”.