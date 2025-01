A Mirandola disponibili le nuove mappe della Ciclovia del Sole

Sono disponibili le nuove mappe della Ciclovia del Sole, un’utile guida per scoprire e vivere al meglio il percorso cicloturistico che attraversa il nostro territorio.

Le mappe sono consultabili e ritirabili gratuitamente:

Il Martedì e il Mercoledì mattina, dalle ore 8:30 alle 13:30, presso l’ex casellino ferroviario di via V Martiri 2, oppure presso i punti dello IAT diffuso di Mirandola.

Questa nuova edizione include importanti aggiornamenti:

Il tratto Mirandola-Concordia , attualmente in via di sistemazione;

, attualmente in via di sistemazione; Tutti i punti di accesso alla Ciclovia del Sole sono chiaramente indicati, per agevolare l’organizzazione dei vari itinerari.

Con l’ormai prossimo arrivo della bella stagione, è il momento ideale per pianificare un’uscita su due ruote. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di esplorare il territorio in modo sostenibile e divertente: le nuove mappe vi aspettano!

“La Ciclovia del Sole è una risorsa straordinaria per il nostro territorio, che coniuga mobilità sostenibile, turismo e valorizzazione delle nostre bellezze locali – commenta con soddisfazione l’Assessore Marco Donnarumma – Le nuove mappe rappresentano uno strumento prezioso per cittadini e visitatori, per scoprire e vivere un’esperienza unica su due ruote. Invito tutti a sfruttare questa opportunità, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, per apprezzare il nostro paesaggio, per programmare qualche tappa e assaporare i gusti dei piatti della nostra tradizione, promuovendo uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente.”