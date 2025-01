Stamane a Sassuolo le celebrazioni della “Giornata della Memoria”

Si sono svolte questa mattina, lunedì 27 gennaio, le celebrazioni istituzionali per il ”Giorno della Memoria”, in occasione dell’ 80° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico, dei deportati militari e politici nei campi nazisti.

Presso il Parco delle Rimembranze, in viale XX Settembre, si è svolta la “Cerimonia pubblica e commemorazione delle vittime dei campi di sterminio e degli ex internati militari e civili”, alla presenza del Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, delle autorità cittadine e dei rappresentanti delle Associazioni d’Arma, dei Deportati, ex Internati e Combattenti e della Resistenza.

Più tardi ci si è trasferiti presso la sede di via Bologna del Liceo A.F. Formiggini per “Meditate che questo è stato”: la consegna del Giardino dei Giusti ad una classe prima.

“La memoria è fatta di persone – ha affermato il Sindaco – di ricordi ed anche tante sofferenze che hanno segnato un pezzo importante della storia della nostra Europa e che ci consegnano il futuro e i valori che vogliamo coltivare nelle nostre comunità. La giornata di oggi ci consegna l’impegno di una memoria viva che è bene tramandare affinché tanta violenza, tanta sofferenza, non si ripeta mai più”.

Gli appuntamenti organizzati per celebrare la Giornata della Memoria proseguiranno anche nei prossimi giorni, in particolare mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 gennaio presso il teatro Carani con tre appuntamenti rivolti agli studenti delle scuole Secondarie di I e II grado del territorio organizzate dalla Fondazione teatro Carani in collaborazione con Ennesimo Academy: la proiezione del film “Joio Rabbit” con dibattito.

Relatore della giornata del 29 gennaio saranno Filippo Barbieri e Giulio Verrecchia, si Asmer, Associazione Studi Militari Emilia Romagna; il 30 gennaio sarà lo storico e scrittore Carlo Greppi; il 31 gennaio Federica Di Padova, insegnante e studiosa impegnata nell’educazione alla memoria e nella didattica della Shoah.