Domani in Regione appuntamento con il convegno “L’innovazione per la sostenibilità economica ed ambientale in agricoltura”

Dai droni in grado di raccogliere e monitorare in tempo reale le condizioni dei terreni e delle coltivazioni ai sensori ambientali che permettono alle nuove start-up di sperimentare soluzioni tecnologiche all’avanguardia, riducendo gli sprechi e favorendo l’ecosostenibilità delle produzioni. E, ancora, la difesa delle biodiversità, le pratiche contro l’antibiotico-resistenza e quelle di adattamento ai cambiamenti climatici.

E’ dedicato all’innovazione in agricoltura il convegno in programma domani, martedì 28 gennaio, a Bologna nella Sala “20 maggio 2012” della Regione, in viale della Fiera 8. Titolo: “L’innovazione per la sostenibilità economica ed ambientale in agricoltura”, con obiettivo quello di favorire un confronto tra esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e operatori del mondo agricolo, per delineare le priorità su cui indirizzare le azioni future. La giornata vedrà anche la premiazione dei migliori progetti innovativi dei Gruppi operativi per l’innovazione (Goi) con l’assegnazione di riconoscimenti per le iniziative più rilevanti.

“La strada per la nuova agricoltura- commenta l’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi, che aprirà i lavori del convegno- passa necessariamente dagli investimenti dedicati all’innovazione e alle nuove tecnologie, che abbiamo favorito e che continueremo a fare. Su questo siamo la Regione che investe di più e il nostro obiettivo è proseguire in questo percorso, rafforzando l’interazione tra ricerca, innovazione e agricoltura e migliorando la sostenibilità e la competitività di un settore di grandissima rilevanza”.

I numeri, infatti, confermano anche per il 2025 l’impegno dell’Emilia-Romagna: sono quasi 20 i milioni della programmazione già stanziati. Di questi 11 a disposizione dei Gruppi operativi per l’innovazione, 3,6 per interventi e informazione alle imprese agricole, anche attraverso dimostrazioni in campo, e altri 3,5 per consulenza e formazione.

Conoscenza e innovazione in agricoltura: la strategia dell’Emilia-Romagna con il Piano di sviluppo rurale 2014-2022

Favorire la produttività, la competitività e la sostenibilità ambientale del sistema agricolo, agroindustriale e forestale dell’Emilia-Romagna. Per questo, nella passata programmazione sono stati stanziati con le risorse del Piano di sviluppo rurale (Psr) circa 60 milioni di euro per finanziare progetti di innovazione (misura 16) e circa 42 milioni per sostenere la formazione, la consulenza e le attività dimostrative (misura 1 e misura 2).

Ulteriori 2 milioni di risorse regionali sono stati messi in campo per progetti di innovazione in agricoltura, in attuazione della legge regionale 17/2022; fondi propri, dunque, per la ricerca, che hanno permesso di sostenere 8 progetti in corso d’opera (4 di zootecnia e 4 sulle produzioni vegetali).

In totale, sono stati finanziati 314 progetti (di cui 234 Gruppi operativi e 80 progetti pilota). La competitività agricola e agroalimentare, la conservazione della biodiversità e qualità di suolo e acqua, le innovazioni tecnologiche (come l’agricoltura di precisione e la robotica) e le pratiche contro l’antibiotico-resistenza e l’adattamento ai cambiamenti climatici hanno rappresentato le aree di intervento e le tematiche principali.

La nuova Pac (Politica agricola comune) 2023-2027

Si pone come scopo il superamento dei Piani di sviluppo rurali regionali in favore di un Piano strategico nazionale della Pac. Obiettivo trasversale, lo sviluppo del sistema Akis (Agricultural knowledge and innovation system), con 51 milioni di euro stanziati (5,6% delle risorse totali del Piano strategico regionale della Pac 2023-2027, in proporzione più risorse per la ricerca della programmazione precedente).

Per quanto riguarda la tipologia di interventi, nel 2023 sono stati assegnati 12 milioni di euro a sostegno dei Gruppi operativi PEI AGRI, 1,3 milioni per servizi di consulenza e 2,5 milioni per la formazione. Nel 2024, 8 milioni di euro sono andati a progetti pilota, 3,5 milioni per consulenza e formazione nelle imprese agricole, 1 milione per l’hub innovazione e 800mila euro per la formazione e la consulenza.

Per quanto riguarda la programmazione 2025, 11 milioni di euro saranno per i Gruppi operativi per l’innovazione, 3,6 milioni per interventi e attività di informazione alle imprese agricole, anche attraverso dimostrazioni in campo; infine, 3,5 milioni andranno alla consulenza e alla formazione.

La partecipazione al convegno è gratuita; per ragioni organizzative è gradita l’iscrizione entro le ore 12 di oggi, lunedì 27 gennaio, al link Convegno – Concorso L’innovazione per la sostenibilità economica ed ambientale in agricoltura.