CineMamme: al cinema Astoria di Fiorano con il bebè

Parte giovedì mattina, 30 gennaio, l’innovativa proposta “CineMamme – al cinema con il bebè” al cinema teatro Astoria di Fiorano Modenese. Un’azione di welfare culturale fortemente voluta dall’Amministrazione comunale fioranese, in collaborazione con Quelli del ’29, per sostenere le giovani famiglie con figli e contribuire al benessere delle neomamme.

Ogni giovedì alle 10.00 le neomamme potranno entrare gratuitamente in sala all’Astoria con le carrozzine e i propri bebè, cullarli e allattarli con serenità, mentre sullo schermo viene trasmesso il film in programmazione quella settimana al mercoledì sera. Luci soffuse, audio ridotto, fasciatoio e scalda biberon a portata di mano consentiranno di godersi un film senza il timore di disturbare il resto della sala, perché anche il pianto dei neonati è ammesso.

CineMamme comincia giovedì 30 gennaio con il film francese “L’orchestra stonata” e prosegue ogni giovedì, sempre alle ore 10 e termina, in quanto sperimentazione, a fine febbraio. Le prossime pellicole saranno: giovedì 6 febbraio “Terapia di gruppo”, il 13 febbraio “Here”, il 20 febbraio “Diamanti” e il 27 “Tofu in Japan”.

Mamme e bambini entrano gratuitamente, mentre per gli eventuali accompagnatori il costo del biglietto è di 5 euro. La biglietteria del cinema, in piazza Ciro Menotti 8, apre 45 minuti prima dell’inizio del film.

Per informazioni: 0536 1704001 (negli orari di apertura della biglietteria). La programmazione è consultabile su www.teatrocinemaastoria.it.

Sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Fiorano Modenese, Marilisa Ruini: “La nascita di un figlio, oltre che essere un dono meraviglioso, è anche un netto cambiamento nella vita dei genitori e in particolare delle mamme. A volte questi cambiamenti, possono diventare uno strappo rispetto ad abitudini, alla gestione del proprio tempo, e questo può diventare un rischio per il benessere della mamma e di conseguenza del figlio. CineMamme è una concreta e significativa opportunità per mantenere uno spazio di tempo per sé, per le proprie passioni o magari semplicemente di svago o di incontro con altre neomamme, con le quali condividere il cambiamento che la maternità comporta.

Un appuntamento per le neomamme, insieme ai loro bebè, poiché nei primi mesi di vita non è così semplice per una mamma separarsi dal figlio per dedicarsi due ore al cinema. CineMamme all’Astoria offre proprio questa possibilità di conciliazione: godersi un film in sala con il proprio bambino. Questa iniziativa, unica nel panorama distrettuale, è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con Quelli del’29, gestore del cinema teatro Astoria, che ringrazio per aver accolto subito la proposta ed essersi adoperati per la sua realizzazione, sicuri che possa contribuire al benessere delle neomamme e quindi dei figli e più in generale della famiglia.”